У Японії шестеро людей зникли безвісти після сходження зсуву

10:49, 11 квітня 2018
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Зсув завалив три будинки.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті сходження зсуву в японській префектурі Оїта шість чоловік пропали безвісти.

У результаті сходження зсуву в Пакистані загинули семеро людей

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

У місті Накацу три будинки в повіті Ябакей були завалені зсувом після того, як близько 03:50 за місцевим часом обвалився схил гори.

Місцеві рятувальники запросили важку техніку для розкопки на місці аварії. Наголошується, що сили цивільної самооборони також нададуть допомогу в пошуково-рятувальної місії.

Нагадаємо, двоє людей стали жертвами сходження зсуву на півночі Італії. На кордоні зі Швейцарією частина скелі обрушилася на автотрасу 337 в районі долини Вігеццо.

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