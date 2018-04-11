У центральній Італії стався землетрус

11:52, 11 квітня 2018
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Ніхто не постраждав.

В Італії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Італії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У центральній частині Італії стався землетрус магнітудою 4,7.

У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб

Про це повідомили в Національному інституті геології і вулканології, передає Euronews.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на північ від населеного пункту Мучча (в області Марке) і залягав на глибині дев'яти кілометрів.

Інформації про постраждалих не надходило, але в результаті землетрусу в місті обвалилася дзвіниця.

Нагадаємо, чотири людини отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався в японській префектурі Сімане.

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