Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека зберігатиметься протягом 11-13 квітня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / УНІАН

Протягом 11-13 квітня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 11-13 квітня у західних, Житомирській, 13 квітня і у більшості районів Вінницької області очікується надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки; на решті території України переважатиме високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

11 квітня у північних та центральних районах Київської області, 12-13 квітня по області очікується високий (4 класу), в районі Чорнобиля надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Протягом 11-13 квітня у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, протягом 11 квітня у горах Івано-Франківської області очікується лавинна небезпека 3 рівня.