Атмосферний фронт принесе до України невелике похолодання - синоптик
Сильних опадів в Україні не буде.
Завтра, 12 квітня, в Україні очікується невелике похолодання.
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +25°
"Фронт завтра прийде в Україну. Проте лише збільшить хмарність, трохи покапає, але суттєвих опадів від нього навряд чи побачимо", - пише вона.
Згідно з прогнозом Діденко, завтра на півночі України, північному заході та північному сході вдень буде +12...+18 градусів. На заході, півдні, у більшості центральних областей очікується +15...+24 градуси. На узбережжях морів прохолодніше - до +12...+17 градусів.
Нагадаємо, протягом 11-13 квітня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.
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