Атмосферний фронт принесе до України невелике похолодання - синоптик

Сильних опадів в Україні не буде.

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Завтра, 12 квітня, в Україні очікується невелике похолодання.

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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"Фронт завтра прийде в Україну. Проте лише збільшить хмарність, трохи покапає, але суттєвих опадів від нього навряд чи побачимо", - пише вона.

Згідно з прогнозом Діденко, завтра на півночі України, північному заході та північному сході вдень буде +12...+18 градусів. На заході, півдні, у більшості центральних областей очікується +15...+24 градуси. На узбережжях морів прохолодніше - до +12...+17 градусів.

Нагадаємо, протягом 11-13 квітня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.