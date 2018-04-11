Атмосферний фронт принесе до України невелике похолодання - синоптик

14:00, 11 квітня 2018
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Сильних опадів в Україні не буде.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Завтра, 12 квітня, в Україні очікується невелике похолодання.

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +25°

"Фронт завтра прийде в Україну. Проте лише збільшить хмарність, трохи покапає, але суттєвих опадів від нього навряд чи побачимо", - пише вона.

Згідно з прогнозом Діденко, завтра на півночі України, північному заході та північному сході вдень буде +12...+18 градусів. На заході, півдні, у більшості центральних областей очікується +15...+24 градуси. На узбережжях морів прохолодніше - до +12...+17 градусів.

Нагадаємо, протягом 11-13 квітня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

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