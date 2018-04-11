Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках

15:04, 11 квітня 2018
229

Існує ймовірність підтоплення.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом найближчих днів на річках України очікуються підйоми рівнів води.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Протягом 11-13 квітня, внаслідок продовження росту рiвнiв води, на Прип'яті (с.Рiчиця) можливе затоплення господарських споруд в окремих населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi.

Також 11-13 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля на рівнинних річках країни з добовою інтенсивністю підвищення:

- на 1-5 см у середніх та нижніх течіях Сули, Пслі, нижніх ділянках Ворскли, Орелі з подальшим затопленням заплав (Сумська, Полтавська обл.);

-  на 5-25 см на річках басейну Десни з подальшим затопленням заплав та обтоплення територій і об’єктів, розташованих на заплаві (частин населених пунктів, присадибних ділянок, перелив води через автодороги місцевого значення), порушення транспортного сполучення у Чернігівському, Новгород-Сіверському районах;

-  на 1-5 см на  Верхньому Дніпрі (у Чернігівської обл.) з початковим виходом води на заплаву.

-  на українській ділянці Дунаю біля м. Вилкове зберігатиметься утримання рівнів води на небезпечних відмітках (155-165 см) з підтопленням незаселених ділянок міста.

Нагадаємо, 12 квітня в Україні очікується невелике похолодання.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта) Погода на вихідні: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 2 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
759 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин