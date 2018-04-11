Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках

Існує ймовірність підтоплення.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом найближчих днів на річках України очікуються підйоми рівнів води.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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Протягом 11-13 квітня, внаслідок продовження росту рiвнiв води, на Прип'яті (с.Рiчиця) можливе затоплення господарських споруд в окремих населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi.

Також 11-13 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля на рівнинних річках країни з добовою інтенсивністю підвищення:

- на 1-5 см у середніх та нижніх течіях Сули, Пслі, нижніх ділянках Ворскли, Орелі з подальшим затопленням заплав (Сумська, Полтавська обл.);

- на 5-25 см на річках басейну Десни з подальшим затопленням заплав та обтоплення територій і об’єктів, розташованих на заплаві (частин населених пунктів, присадибних ділянок, перелив води через автодороги місцевого значення), порушення транспортного сполучення у Чернігівському, Новгород-Сіверському районах;

- на 1-5 см на Верхньому Дніпрі (у Чернігівської обл.) з початковим виходом води на заплаву.

- на українській ділянці Дунаю біля м. Вилкове зберігатиметься утримання рівнів води на небезпечних відмітках (155-165 см) з підтопленням незаселених ділянок міста.

Нагадаємо, 12 квітня в Україні очікується невелике похолодання.