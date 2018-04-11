Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Існує ймовірність підтоплення.
Протягом найближчих днів на річках України очікуються підйоми рівнів води.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Протягом 11-13 квітня, внаслідок продовження росту рiвнiв води, на Прип'яті (с.Рiчиця) можливе затоплення господарських споруд в окремих населених пунктах Ратнiвського району Волинської областi.
Також 11-13 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля на рівнинних річках країни з добовою інтенсивністю підвищення:
- на 1-5 см у середніх та нижніх течіях Сули, Пслі, нижніх ділянках Ворскли, Орелі з подальшим затопленням заплав (Сумська, Полтавська обл.);
- на 5-25 см на річках басейну Десни з подальшим затопленням заплав та обтоплення територій і об’єктів, розташованих на заплаві (частин населених пунктів, присадибних ділянок, перелив води через автодороги місцевого значення), порушення транспортного сполучення у Чернігівському, Новгород-Сіверському районах;
- на 1-5 см на Верхньому Дніпрі (у Чернігівської обл.) з початковим виходом води на заплаву.
- на українській ділянці Дунаю біля м. Вилкове зберігатиметься утримання рівнів води на небезпечних відмітках (155-165 см) з підтопленням незаселених ділянок міста.
Нагадаємо, 12 квітня в Україні очікується невелике похолодання.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+14°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +3°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+18°... +6°
-
Сімферополь+14°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+17°... +5°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+17°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°