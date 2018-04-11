В Україні завтра практично без опадів, у деяких областях трохи похолодає (відеопрогноз)

На півдні і заході до +24°.

Завтра в Україні практично без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 квітня в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +24°.

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На сході без опадів, температура до +19°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +24°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +24°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +17°. У центрі практично без опадів, температура до +19°.

За народним прогнозом, 12 квітня - День Іоанна. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа.

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