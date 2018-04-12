Сьогодні в Україні практично без опадів, місцями температура до +24°

08:00, 12 квітня 2018
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Найпрохолодніше буде на півночі країни - до +17°.

В Україні сьогодні практично без опадів / фото УНІАН
В Україні сьогодні практично без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 квітня в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +24°.

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На сході без опадів, температура до +19°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +24°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +24°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +17°. У центрі практично без опадів, температура до +19°.

За народним прогнозом, 12 квітня - День Іоанна. Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні - до холодного літа.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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