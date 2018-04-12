У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +17°

Ввечері у столиці до +13°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 12 квітня, в Києві без опадів, температура до +17°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, ввечері - до +13°. Вітер мінливий, до 5,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:13, а зайде в 19:45.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +24°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.