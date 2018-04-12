На заході України оголосили штормове попередження

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

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Сьогодні, 12 квітня, у західних областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"12 квітня у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Чернівецькій областях та вночі 12 квітня у Рівненській, Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +24°.