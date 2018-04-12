На заході України оголосили штормове попередження

09:33, 12 квітня 2018
403

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 12 квітня, у західних областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +17°

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"12 квітня у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Чернівецькій областях та вночі 12 квітня у Рівненській, Львівській, Тернопільській та Закарпатській областях грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 квітня в Україні практично без опадів, на півдні та заході до +24°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 2 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
759 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин