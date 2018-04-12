Квітень у Києві встановив новий температурний рекорд
11 квітня стовпчик термометру піднявся до +24,4°.
У середу, 11 квітня, у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря.
Сьогодні в Україні практично без опадів, місцями температура до +24°
За повідомленням прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, стовпчик термометру у столиці піднявся до позначки +24,4°, що на 1,7° вище попереднього історичного значення для цього дня 1959 року.
Зазначається, що через таку погоду існує ймовірність перевищення і середньодобової температури повітря, про що буде повідомлено пізніше.
У Києві зафіксували температурний рекорд для 11 квітня
Нагадаємо, у четвер, 12 квітня, в Києві без опадів, температура до +17°.
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