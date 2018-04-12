Жертвою сходження зсуву в Японії стала одна людина
Ще п'ятеро пропали безвісти.
У результаті сходження зсуву на південному заході Японії загинула людина, ще п'ятеро пропали безвісти.
У результаті сходження зсуву в Пакистані загинули семеро людей
Три житлових будинки опинилися під завалами, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.
Поліція та протипожежна служба задіяли у пошуково-рятувальній операції близько 200 осіб, також на місце інциденту направили військовослужбовців.
Протягом доби до зсуву в районі лиха не випадало помітних опадів. Місцева адміністрація звернулася до центрального уряду Японії з проханням направити фахівців для розслідування причин інциденту.
Нагадаємо, двоє людей стали жертвами сходження зсуву на півночі Італії.
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