Жертвою сходження зсуву в Японії стала одна людина

11:45, 12 квітня 2018
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Ще п'ятеро пропали безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У результаті сходження зсуву на південному заході Японії загинула людина, ще п'ятеро пропали безвісти.

У результаті сходження зсуву в Пакистані загинули семеро людей

Три житлових будинки опинилися під завалами, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Поліція та протипожежна служба задіяли у пошуково-рятувальній операції близько 200 осіб, також на місце інциденту направили військовослужбовців.

Протягом доби до зсуву в районі лиха не випадало помітних опадів. Місцева адміністрація звернулася до центрального уряду Японії з проханням направити фахівців для розслідування причин інциденту.

Нагадаємо, двоє людей стали жертвами сходження зсуву на півночі Італії.

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