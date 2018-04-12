Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека зберігатиметься 12-13 квітня.

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Протягом 12-13 квітня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 12-13 квітня у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також по Київській області очікується високий (4 класу), в районі Чорнобиля надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. До 13 квітня у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 12 квітня у західних областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.