Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

12:35, 12 квітня 2018
158

Пожежна небезпека зберігатиметься 12-13 квітня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Протягом 12-13 квітня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

Квітень у Києві встановив новий температурний рекорд

Так, 12-13 квітня у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також по Київській області очікується високий (4 класу), в районі Чорнобиля надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. До 13 квітня у Києві очікується високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 12 квітня у західних областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)
У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 16 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
47 %
769 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин