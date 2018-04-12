У горах Івано-Франківської області зберігається лавинна небезпека
Лавинна небезпека сягає 3 рівня.
Сьогодні, 12 квітня, у горах Івано-Франківської області зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.
На заході України оголосили штормове попередження
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"12 квітня на високогір’ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.
Синоптики також зазначають, що на схилах північної та північно-східної експозицій гір Чорногірського масиву (г. Говерла, г. Брескул, г. Пожежевська, сідловина між горами Пожежевська та Данцеж (Івано-Франківська обл.) відбувається інтенсивне руйнування карнизів, що може призвести до спонтанного сходження лавин.
Нагадаємо, протягом 12-13 квітня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.
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