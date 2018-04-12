У горах Івано-Франківської області зберігається лавинна небезпека

13:56, 12 квітня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 12 квітня, у горах Івано-Франківської області зберігатиметься лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"12 квітня на високогір’ї Iвано-Франкiвської області зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Синоптики також зазначають, що на схилах північної та північно-східної експозицій гір Чорногірського масиву (г. Говерла, г. Брескул, г. Пожежевська, сідловина між горами Пожежевська та Данцеж (Івано-Франківська обл.) відбувається інтенсивне руйнування карнизів, що може призвести до спонтанного сходження лавин.

Нагадаємо, протягом 12-13 квітня у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

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