До України повертаються заморозки
Найближчими днями у деяких областях відчутно похолодає, аж до заморозків.
13-14 квітня на у низці областей України очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а подекуди - і в повітрі.
Синоптики розповіли, коли в Україні почнеться справжня тепла весна
Про це попередили в Укргідрометцентрі. "13 квітня в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях, 14-15 квітня на Лівобережжі (крім Херсонщини) вночі на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0-4°", - йдеться у повідомленні.
За прогнозами синоптиків УГМЦ, середня місячна температура передбачається 8-11° тепла, в горах 5-6°, що близько до середніх багаторічних значень.
Раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що квітень-2018 буде холодним порівняно з минулими роками. За його словами, можуть бути заморозки на 5 день після Великодня і 17 квітня.
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +5°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Сімферополь+15°... +4°
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Харків+14°... +5°
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