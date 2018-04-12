До України повертаються заморозки

Найближчими днями у деяких областях відчутно похолодає, аж до заморозків.

Синоптики попереджають про заморозки / фото pixabay.com

13-14 квітня на у низці областей України очікуються заморозки на поверхні ґрунту, а подекуди - і в повітрі.

Читайте також Синоптики розповіли, коли в Україні почнеться справжня тепла весна

Про це попередили в Укргідрометцентрі. "13 квітня в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях, 14-15 квітня на Лівобережжі (крім Херсонщини) вночі на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0-4°", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків УГМЦ, середня місячна температура передбачається 8-11° тепла, в горах 5-6°, що близько до середніх багаторічних значень.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що квітень-2018 буде холодним порівняно з минулими роками. За його словами, можуть бути заморозки на 5 день після Великодня і 17 квітня.