Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 12 квітня, в Мексиці стався землетрус магнітудою 4,5.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 79 км від населеного пункту Паредон. Осередок землетрусу залягав на глибині 43,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, чотири людини отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався в японській префектурі Сімане.