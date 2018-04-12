У Мексиці стався землетрус

15:15, 12 квітня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 12 квітня, в Мексиці стався землетрус магнітудою 4,5.

У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 79 км від населеного пункту Паредон. Осередок землетрусу залягав на глибині 43,2 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, чотири людини отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 6,1, який стався в японській префектурі Сімане.

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