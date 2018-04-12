В Україні завтра без опадів, на півдні температура до +24° (відеопрогноз)

Найпрохолодніше буде в північних областях.

В Україні завтра без опадів / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 13 квітня, в Україні без опадів, на заході до +24°.

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На сході без опадів, температура до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +17°. У центрі без опадів, температура до +22°.

За народним прогнозом, 13 квітня - день Іпатія. Якщо береза або клен сік виділяють — до потепління.

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