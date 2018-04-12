В Україні завтра без опадів, на півдні температура до +24° (відеопрогноз)

16:30, 12 квітня 2018
256

Найпрохолодніше буде в північних областях.

В Україні завтра без опадів / Фото УНІАН
В Україні завтра без опадів / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 13 квітня, в Україні без опадів, на заході до +24°.

Сьогодні в Україні практично без опадів, місцями температура до +24°

На сході без опадів, температура до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +17°. У центрі без опадів, температура до +22°.

За народним прогнозом, 13 квітня - день Іпатія. Якщо береза або клен сік виділяють — до потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)
Іранське місто Єзд накрила піщана буря (фото, відео) Іранське місто Єзд накрила піщана буря (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 16 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
47 %
769 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин