Завтра у Києві без опадів, вдень температура до +19°

17:00, 12 квітня 2018
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У столиці завтра буде сонячно.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 квітня в Києві без опадів, температура до +19°.

У горах Івано-Франківської області зберігається лавинна небезпека

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +16°. Вітер східний, до 3,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:11, а зайде о 19:47.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 квітня, в Україні без опадів, на заході до +24°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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