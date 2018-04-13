В Україні сьогодні без опадів, місцями до +24° (карта)

08:11, 13 квітня 2018
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У більшості областей очікується сонячна погода.

Сьогодні В Україні без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 13 квітня, в Україні без опадів, на заході до +24°.

У горах Івано-Франківської області зберігається лавинна небезпека

На сході без опадів, температура до +18°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +21°.

На заході України без опадів. Температура до +24°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +17°. У центрі без опадів, температура до +22°.

Прогноз на 13 квітня / УНІАН
Прогноз на 13 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 квітня - день Іпатія. Якщо береза або клен сік виділяють — до потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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