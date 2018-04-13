У Києві сьогодні температура до +19°, без опадів

Увечері температура до +16°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 квітня в Києві без опадів, температура до +19°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +16°. Вітер східний, до 3,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:11, а зайде о 19:47.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 квітня, в Україні без опадів, на заході до +24°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.