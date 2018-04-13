Синоптики попереджають про заморозки в Україні

09:33, 13 квітня 2018
34937

Вночі температура впаде до 0-4°.

До України повератються заморозки / фото nkul.livejournal.com
До України повератються заморозки / фото nkul.livejournal.com

Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

В Україні сьогодні без опадів, місцями до +24° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"13 квітня в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях, 14-15 квітня на Лівобережжі (крім Херсонщини) вночі на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0-4°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)
Іранське місто Єзд накрила піщана буря (фото, відео) Іранське місто Єзд накрила піщана буря (фото, відео)
У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 16 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
47 %
769 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин