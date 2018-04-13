Синоптики попереджають про заморозки в Україні

Вночі температура впаде до 0-4°.

До України повератються заморозки / фото nkul.livejournal.com

Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"13 квітня в Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях, 14-15 квітня на Лівобережжі (крім Херсонщини) вночі на поверхні ґрунту, місцями і в повітрі заморозки 0-4°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря.