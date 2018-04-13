У ДСНС попередили про підвищення рівня води на водоймах країни

10:46, 13 квітня 2018
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13 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля на рівнинних річках.

На річках України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках України очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

В Україні очікується підвищення рівня води на водоймах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ДСНС.

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"За даними Укргідрометцентру, 13 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля на рівнинних річках країни з добовою інтенсивністю підвищення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на Прип'яті з добовою інтенсивністю на 1-5 см, внаслідок продовження росту рівнів води буде відбуватися подальше затоплення заплав (Волинська, Рівненська обл.), на Прип'яті (с. Річиця) можливе затоплення господарських споруд в окремих населених пунктах Ратнівського району Волинськой області.

Підвищення рівня на 1-5 см очікується в середніх і нижніх течіях Сули, Пслі, нижніх ділянках Ворскли, Орелі з подальшим затопленням заплав (Сумська, Полтавська обл.), на 5 - 25 см, на річках басейну Десни, з подальшим затопленням заплав і підтопленням територій та об'єктів, розташованих на заплаві (частин населених пунктів, присадибних ділянок, перелив води через автодороги місцевого значення), порушення транспортного сполучення в Чернігівському, Новгород-Сіверському районах.

Підвищення рівня на 1-5 см очікується у Верхньому Дніпрі (в Чернігівській обл.) з початковим виходом води на заплаву.

"На українській ділянці Дунаю біля м. Вилкове рівень води збережеться на небезпечних відмітках (155-165 см) з підтопленням незаселених ділянок міста", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

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