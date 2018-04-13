Погода на вихідні: в Україні збережеться тепла погода, практично без опадів (карта)

У західних областях до +24°.

На вихідних в Україні буде тепло / pexels.com/u/nastasia-14543/

На вихідних в Україні збережеться тепла погода, в суботу в західних областях очікуються грози.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +10°, удень +17°. У неділю сонячно, +11°...+19°.

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У Львові завтра без опадів, вночі +8°, вдень +22°. У неділю хмарно з проясненнями, +9°...+22°.

У Луцьку в суботу вночі +10 градусів, удень +19°, дощ з грозою. У неділю вночі +11°, вдень +22°, без опадів.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +11°...+21°. У неділю до +21°, сонячно.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +9°, вдень +19°. У неділю +6°...+18°.

У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +1°, вдень +14°. У неділю +8°...+17°, без опадів.

Прогноз на 14 квітня / УНІАН

Прогноз на 15 квітня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +5°, вдень +17°. У неділю сонячно, температура повітря +7°...+18°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +2°...+18°. У неділю +1°...+15°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +4°, вдень +15°. У неділю без опадів, температура до +13°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +15°. У неділю температура до +17°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі +3°, вдень +15°. У неділю +9°...+19°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +18°. У неділю сонячно, вночі +4°, вдень +19°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +5°, вдень +24°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень до +24°.

У Трускавці в суботу сонячно, температура до +23°. У неділю температура до +24°, без опадів.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +21°, в неділю ясно, температура повітря +9° ...+22°.

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