Погода на вихідні: в Україні збережеться тепла погода, практично без опадів (карта)
У західних областях до +24°.
На вихідних в Україні збережеться тепла погода, в суботу в західних областях очікуються грози.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +10°, удень +17°. У неділю сонячно, +11°...+19°.
В Україні сьогодні без опадів, місцями до +24° (карта)
У Львові завтра без опадів, вночі +8°, вдень +22°. У неділю хмарно з проясненнями, +9°...+22°.
У Луцьку в суботу вночі +10 градусів, удень +19°, дощ з грозою. У неділю вночі +11°, вдень +22°, без опадів.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +11°...+21°. У неділю до +21°, сонячно.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +9°, вдень +19°. У неділю +6°...+18°.
У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +1°, вдень +14°. У неділю +8°...+17°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +5°, вдень +17°. У неділю сонячно, температура повітря +7°...+18°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +2°...+18°. У неділю +1°...+15°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +4°, вдень +15°. У неділю без опадів, температура до +13°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +1°, вдень +15°. У неділю температура до +17°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі +3°, вдень +15°. У неділю +9°...+19°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу хмарно з проясненнями, температура до +18°. У неділю сонячно, вночі +4°, вдень +19°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +5°, вдень +24°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +9°, вдень до +24°.
У Трускавці в суботу сонячно, температура до +23°. У неділю температура до +24°, без опадів.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, +21°, в неділю ясно, температура повітря +9° ...+22°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+15°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +5°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+16°... +6°
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Сімферополь+15°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +6°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+17°... +6°
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Хмельницький+15°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+16°... +7°