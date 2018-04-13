Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

13:37, 13 квітня 2018
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Пожежна небезпека сягає 5 рівня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

Погода на вихідні: в Україні збережеться тепла погода, практично без опадів (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 13 квітня у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 рівень).

Нагадаємо, на вихідних в Україні збережеться тепла погода, в суботу в західних областях очікуються грози.

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