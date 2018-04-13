В Індії 12 осіб загинули через проливні дощі

15:00, 13 квітня 2018
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Сильні опади в період з квітня по червень незвичні для Раджастхану.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

12 людей стали жертвами негоди в індійському штаті Раджастхан.

У результаті сходження зсуву в Пакистані загинули семеро людей

У срдеу, 11 квітня, на захід Індії обрушилися проливні дощі і сильні вітри, передає Сіньхуа.

"Семеро людей загинули в Дхолпурі, ще п'ятеро - в Бхаратпурі. Кілька людей отримали травми", - повідомили в управлінні по боротьбі зі стихійними лихами.

Від проливних дощів постраждав рух поїздів, залізнична влада робить все можливе, щоб відновити повідомлення по лінії Агра-Дхолпур.

Відзначається, що сильні опади в період з квітня по червень незвичні для Раджастхану.

Нагадаємо, жертвами тропічного циклону "Джозі" на Фіджі стали вже шестеро осіб.

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