В Індії 12 осіб загинули через проливні дощі
Сильні опади в період з квітня по червень незвичні для Раджастхану.
12 людей стали жертвами негоди в індійському штаті Раджастхан.
У результаті сходження зсуву в Пакистані загинули семеро людей
У срдеу, 11 квітня, на захід Індії обрушилися проливні дощі і сильні вітри, передає Сіньхуа.
"Семеро людей загинули в Дхолпурі, ще п'ятеро - в Бхаратпурі. Кілька людей отримали травми", - повідомили в управлінні по боротьбі зі стихійними лихами.
Від проливних дощів постраждав рух поїздів, залізнична влада робить все можливе, щоб відновити повідомлення по лінії Агра-Дхолпур.
Відзначається, що сильні опади в період з квітня по червень незвичні для Раджастхану.
Нагадаємо, жертвами тропічного циклону "Джозі" на Фіджі стали вже шестеро осіб.
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