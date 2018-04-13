Цунамі з хмар накрило канадське місто (відео)

Рідкісне природне явище спровокувало сильний снігопад.

Незвичайне цунамі в Канаді / www.youtube.com, Caters Clips

У канадській провінції Альберта вдалося сфотографувати рідкісне природне явище, під час якого хмара накривала обрій, немов цунамі.

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Відео хмар, яке зняла місцева мешканка, доступно на каналі Caters Clips.

Рідкісне природне явище згодом спровокувало сильний снігопад, який тривав кілька годин.

Нагадаємо, рідкісне атмосферне явище, відоме як "рожева веселка", було помічено в небі на заході Англії. Очевидці, які зробили знімки незвичайного явища, описали його як приголомшливе і дуже красиве.