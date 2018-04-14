Прогноз погоди: тепла і сонячна неділя тішитиме українців
А от у Києві прогнозують місцями хмарне небо в неділю, а температура повітря прогріється максимум до +21.
Погода в Україні у неділю, 15 квітня, подекуди буде навіть не весняною, а по-справжньому літньою. Найтепліше буде у західних областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На Закарпатті та на Львівщині температура повітря підніметься до +25.
Так само тепло буде на Поділлі, Буковині та Поліссі.
А от у Києві прогнозують подекуди хмарне небо у неділю, а температура повітря щонайбільше прогріється до +21.
На узбережжях Чорного та Азовського морів буде дещо прохолодніше. В Одесі, Миколаєві та Херсоні прогнозують +17+19.
Дещо прохолодніше буде у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Погода на вихідні: в Україні збережеться тепла погода, практично без опадів (карта)
Прогноз погоди на неділю, 15 квітня у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +21…+23
Рівне – +22…+24
Житомир – +19…+21
Вінниця – +22…+24
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +19…+21
Суми – +17…+19
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +15…+17
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +16…+18
Київ – +19…+21
Погода в Україні
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Вінниця+15°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +5°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+16°... +6°
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Сімферополь+15°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +6°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+17°... +6°
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Хмельницький+15°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+16°... +7°