США потерпають від буревію та снігу: через негоду загинули щонайменше три людини (відео)

Центральна частина США потерпає від снігопадів, торнадо, дощів та граду. Через важкі погодні умови загинули щонайменше три людини, серед яких – дворічна дівчинка.

Як повідомляє Associated Press, про смерть двох осіб від штормових умов стало відомо рано вранці у суботу. У штаті Луїзіана вітер повалив дерево на пересувний будинок, що призвело до трагічної загибелі дворічної дівчинки. Повідомляється також про жінку, яка загинула у ДТП, допустивши зіткнення свого мінівена з позашляховиком. Три пасажири мінівена та водій позашляховика були госпіталізовані.

Ще однією жертвою ДТП в результаті негоди став водій вантажівки, який втратив контроль над своїм транспортним засобом у штаті Небраска.

У штаті Арканзас чотири людини постраждали через торнадо. Смерч також завдав значних збитків, пошкодивши автомобілі, будівлі та ЛЕП. Потужний вітер також пошкодив декілька будівель Університету центрального Арканзасу.

Video shows what appears to be a massive, fast-moving tornado churning through Arkansas as severe storms slammed several southern states. https://t.co/rC0Su9ETIr pic.twitter.com/rjdgmqhL52