Льодовиковий період: Торонто залило крижаним дощем і засипало снігом (фото)

13:07, 15 квітня 2018
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У місті сталося понад півтисячі аварій, також скасовані авіарейси і утворилася загроза повені.

У канадському місті Торонто вирує страшна негода. Через крижані дощі та снігопад в міжнародному аеропорту Торонто Пірсон скасовано вже понад 400 авіарейсів.

Як повідомляє ТСН.ua з посиланням на CBC, на дорогах також спостерігається вкрай складна ситуація. Через обледеніння сталося вже понад півтисячі ДТП. Тому дорожня поліція просить мешканців мегаполісу не виїжджати з дому без крайньої потреби.

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За даними місцевих ЗМІ, зараз на вулицях міста працює близько 80 вантажівок, що посипають дороги сумішшю, яка допоможе боротися зі зледенінням. 

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