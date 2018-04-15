Завтра в Україні буде до 25° тепла (карта)

Опадів не очікується, лише у східних областях йтиме невеликий дощ.

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Завтра, 16 квітня, синоптики прогнозують в Україні до 25° тепла.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

У понеділок в Україні без опадів, температура вночі становитиме 7-12°, вдень 20-25°, у гірських районах та на узбережжі морів 11-16°.

При цьому лише у східній частині країни йтиме невеликий дощ, температура вночі 2-7° тепла, на Луганщині на поверхні ґрунту та місцями і в повітрі приморозки 0-4°, вдень 14-19° тепла.

Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.

фото facebook.com/ukrgmc

Синоптики також повідомляють, що завтра у Києві без опадів. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 22-24°.