Завтра в Україні буде до 25° тепла (карта)

16:31, 15 квітня 2018
172

Опадів не очікується, лише у східних областях йтиме невеликий дощ.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Завтра, 16 квітня, синоптики прогнозують в Україні до 25° тепла.

США потерпають від буревію та снігу: через негоду загинули щонайменше три людини (відео)

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

У понеділок в Україні без опадів, температура вночі становитиме 7-12°, вдень 20-25°, у гірських районах та на узбережжі морів 11-16°.

При цьому лише у східній частині країни йтиме невеликий дощ, температура вночі 2-7° тепла, на Луганщині на поверхні ґрунту та місцями і в повітрі приморозки 0-4°, вдень 14-19° тепла.

Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.

фото facebook.com/ukrgmc
фото facebook.com/ukrgmc

Синоптики також повідомляють, що завтра у Києві без опадів. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 22-24°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей У результаті землетрусу в Індонезії постраждали десятки людей

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 16 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
47 %
769 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин