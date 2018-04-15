Завтра в Україні буде до 25° тепла (карта)
Опадів не очікується, лише у східних областях йтиме невеликий дощ.
Завтра, 16 квітня, синоптики прогнозують в Україні до 25° тепла.
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Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.
У понеділок в Україні без опадів, температура вночі становитиме 7-12°, вдень 20-25°, у гірських районах та на узбережжі морів 11-16°.
При цьому лише у східній частині країни йтиме невеликий дощ, температура вночі 2-7° тепла, на Луганщині на поверхні ґрунту та місцями і в повітрі приморозки 0-4°, вдень 14-19° тепла.
Вітер південний та південно-західний, 5-10 м/с.
Синоптики також повідомляють, що завтра у Києві без опадів. Температура вночі 10-12° тепла, вдень 22-24°.
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