У Києві зафіксували рекордну температуру повітря (відео)

05:19, 16 квітня 2018
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Як кажуть британські вчені, в Атлантичному океані циркуляція води стала найнижчою за останні 1600 років.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Києві зафіксували рекордну температуру повітря за всю історію метеоспостережень.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у столиці зафіксували +24. Зазначається, що градус стрімко росте у вимірі планетарному. 166 років наша планета розігрівається без упину.

В Атлантичному океані циркуляція води стала найнижчою за останні 1600 років, кажуть британські вчені. Зупинка теплого Гольфстріму для нас означає погодний хаос: підтоплення та в рази лютіші й холодніші зими.

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