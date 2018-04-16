У Києві зафіксували рекордну температуру повітря (відео)

Як кажуть британські вчені, в Атлантичному океані циркуляція води стала найнижчою за останні 1600 років.

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У Києві зафіксували рекордну температуру повітря за всю історію метеоспостережень.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у столиці зафіксували +24. Зазначається, що градус стрімко росте у вимірі планетарному. 166 років наша планета розігрівається без упину.

В Атлантичному океані циркуляція води стала найнижчою за останні 1600 років, кажуть британські вчені. Зупинка теплого Гольфстріму для нас означає погодний хаос: підтоплення та в рази лютіші й холодніші зими.