Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +25° (карта)

Дощі очікуються на сході і півночі країни.

Сьогодні місцями очікуються дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 квітня в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +25°.

Читайте також Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

На сході пройдуть дощі, температура до +16°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +19°.

На заході України без опадів. Температура до +25°.

У північних областях місцями пройдуть дощі. Температура до +20°. У центрі практично без опадів, температура до +22°.

Прогноз на 16 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 16 квітня - день Микити-водопола. У давнину говорили: якщо на Миколу лід не пішов, то лов риби буде поганим.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.