У Києві сьогодні без опадів, температура до +24°

08:30, 16 квітня 2018
26

Ввечері у столиці до +18°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 16 квітня, в Києві без опадів, температура до +24°.

Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +18°. Вітер північний і південно-західний до 3,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:09, а зайде у 19:48.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 16 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
47 %
769 мм
5.6 м/с
2 %
Стрічка новин