У Києві сьогодні без опадів, температура до +24°

Ввечері у столиці до +18°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 16 квітня, в Києві без опадів, температура до +24°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +18°. Вітер північний і південно-західний до 3,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:09, а зайде у 19:48.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +25°.

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