Місцями очікується пожежна небезпека 5 рівня.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / фото УНІАН

Сьогодні, 16 квітня, у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

Про це попереджає ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 16 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій областях надзвичайний (5 класу), на решті території високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

У Київській області переважатиме високий (4 класу), у північних районах області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 16 квітня в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +25°.