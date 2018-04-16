Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

09:32, 16 квітня 2018
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Місцями очікується пожежна небезпека 5 рівня.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / фото УНІАН
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку / фото УНІАН

Сьогодні, 16 квітня, у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека.

Про це попереджає ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні без опадів, температура до +24°

Так, 16 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій областях надзвичайний (5 класу), на решті території високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

У Київській області переважатиме високий (4 класу), у північних районах області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 16 квітня в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +25°.

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