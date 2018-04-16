В Іраку стався землетрус

10:47, 16 квітня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Іраку стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Іраку стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У понеділок, 16 квітня, в Іраку стався землетрус магнітудою 4,5.

В Японії стався потужний землетрус, чотири людини постраждали

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 79 км від населеного пункту Чамчамаль. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 2 квітня в провінції Керманшах на заході Ірану постраждали 23 людини.

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