Погода на тиждень: до України прийде похолодання з дощами (карта)
Похолодання очікується з четверга.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі, у середині тижня очікується похолодання.
У понеділок в Україні без опадів. На півночі до +24°, на півдні та сході до +21°. На заході стовпчик термометра підніметься до +26°, у центрі - до +25°.
У вівторок, 17 квітня, в Україні практично без опадів. На заході до +25°.
У середу, 18 квітня, місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +22°. В інших регіонах до +21°.
У четвер на сході пройдуть дощі, очікується похолодання. Вночі по країні +5°...+10°, вдень на заході до +18°.
У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На сході до +15°, в інших регіонах +16°...+17°.
21 і 22 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півдні - до +4°, на решті території +6°...+10°. Вдень температура по країні +17°...+22°. У неділю вночі до +4°, вдень в Україні від +12° до +22°.
Народний прогноз
16 квітня - день Микити-водопола. У давнину говорили: якщо на Миколу лід не пішов, то лов риби буде поганим. 17 квітня - день Йосипа-співака. Святого Йосипа назвали в народі співаком через те, що з цього дня починає звучати голос цвіркуна і вперше подає голос журавель.
Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +25° (карта)
18 квітня - Федула і Агафопода мучеників. Прийшов Федул - тепляк подув. Якщо негода, то кажуть: "Федул губи надув".
19 квітня - день Євтихія Тихого. З давніх часів по цьому дню визначали, яким буде урожай хліба. Якщо день тихий - до врожаю ранніх ярих, якщо вітер, то засівай пізніше. 20 квітня - день пам'яті преподобного Георгія-сповідника. Міцний мороз і сонце в цей день - до врожаю хліба та гречки.
21 квітня - день Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч - спекотне сухе літо. 22 квітня - день Вадима Ключника. Якщо до цього дня погода не встановилася - літо буде сухим.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+15°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +5°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+16°... +6°
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Сімферополь+15°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +6°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+17°... +6°
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Хмельницький+15°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+16°... +7°