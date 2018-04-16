Погода на тиждень: до України прийде похолодання з дощами (карта)

12:00, 16 квітня 2018
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Похолодання очікується з четверга.

На цьому тижні в Україні очікуються дощі / Фото УНІАН
Цього тижня в Україні очікуються дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні пройдуть дощі, у середині тижня очікується похолодання.

У понеділок в Україні без опадів. На півночі до +24°, на півдні та сході до +21°. На заході стовпчик термометра підніметься до +26°, у центрі - до +25°.

Прогноз на 16 квітня / УНІАН
Прогноз на 16 квітня / УНІАН

У вівторок, 17 квітня, в Україні практично без опадів. На заході до +25°.

Прогноз на 17 квітня / УНІАН
Прогноз на 17 квітня / УНІАН

У середу, 18 квітня, місцями пройдуть дощі. Найтепліше буде на півдні - до +22°. В інших регіонах до +21°.

Прогноз на 18 квітня / УНІАН
Прогноз на 18 квітня / УНІАН

У четвер на сході пройдуть дощі, очікується похолодання. Вночі по країні +5°...+10°, вдень на заході до +18°.

Прогноз на 19 квітня / УНІАН
Прогноз на 19 квітня / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На сході до +15°, в інших регіонах +16°...+17°.

Прогноз на 20 квітня / УНІАН
Прогноз на 20 квітня / УНІАН

21 і 22 квітня в Україні місцями пройдуть дощі. У суботу вночі найпрохолодніше буде на півдні - до +4°, на решті території +6°...+10°. Вдень температура по країні +17°...+22°. У неділю вночі до +4°, вдень в Україні від +12° до +22°.

Прогноз на 21 квітня / УНІАН
Прогноз на 21 квітня / УНІАН
Прогноз на 22 квітня / УНІАН
Прогноз на 22 квітня / УНІАН

Народний прогноз

16 квітня - день Микити-водопола. У давнину говорили: якщо на Миколу лід не пішов, то лов риби буде поганим. 17 квітня - день Йосипа-співака. Святого Йосипа назвали в народі співаком через те, що з цього дня починає звучати голос цвіркуна і вперше подає голос журавель.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +25° (карта)

18 квітня - Федула і Агафопода мучеників. Прийшов Федул - тепляк подув. Якщо негода, то кажуть: "Федул губи надув".

19 квітня - день Євтихія Тихого. З давніх часів по цьому дню визначали, яким буде урожай хліба. Якщо день тихий - до врожаю ранніх ярих, якщо вітер, то засівай пізніше. 20 квітня - день пам'яті преподобного Георгія-сповідника. Міцний мороз і сонце в цей день - до врожаю хліба та гречки.

21 квітня - день Родіона. Якщо на Родіона теплий вечір і тиха ніч - спекотне сухе літо. 22 квітня - день Вадима Ключника. Якщо до цього дня погода не встановилася - літо буде сухим.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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