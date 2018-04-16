У Києві зафіксували два температурні рекорди

12:27, 16 квітня 2018
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Ніч на 16 квітня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року.

До України суне похолодання / Фото УНІАН
До України суне похолодання / Фото УНІАН

У Києві 15 та 16 квітня було зафіксовано два температурні рекорди.

Сьогодні в Україні місцями пройдуть дощі, на заході до +25° (карта)

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, 15 квітня у Києві було зафіксовано температурний рекорд максимальної температури повітря. Стовпчик термометру після полудня піднявся до позначки +24,2°, що на 0,1° вище попереднього історичного значення для цього дня 1972 року.

А ніч на 16 квітня у столиці виявилась найтеплішою з 1881 року, стовпчик термометру не опустився нижче +12,8°. Це на 1° вище попереднього рекордного значення далекого 1889 року.

Нагадаємо, цього тижня в Україні пройдуть дощі, у середині тижня очікується похолодання.

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