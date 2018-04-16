Жертвами шторму в Індії стали більше 40 людей

Понад 200 осіб отримали поранення

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42 людини стали жертвами шторму в індійських штатах Раджастхан і Уттар-Прадеш.

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Ще понад 200 осіб отримали поранення, передає Сіньхуа.

У районах Матхура, Агрі і Фірозабад загинули 22 людини. У східній частині штату Раджастхан загинуло 20 осіб, серед них 7 дітей.

Відзначається, що велика частина людей загинула через обвалення будинків.

Нагадаємо, жертвами тропічного циклону "Джозі" на Фіджі стали шість осіб.