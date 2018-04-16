В Австралії пожежа знищила близько тисячі га лісу

З вогнем борються понад 500 пожежників.

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Поряд з австралійським Сіднеєм пожежа знищила близько тисячі га лісу.

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З вогнем борються понад 500 пожежників. Команди працювали навіть вночі, щоб вогонь не встиг дістатися житлових будинків, йдеться в сюжеті ТСН.

Боротьбу з вогнем ускладнюють погодні умови - посуха і сильний вітер швидкістю 70 кілометрів на годину.

Нагадаємо, в іранських провінціях Гілян і Мазендеран 24 березня спалахнули сильні лісові пожежі.