В Австралії пожежа знищила близько тисячі га лісу

15:26, 16 квітня 2018
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З вогнем борються понад 500 пожежників.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Поряд з австралійським Сіднеєм пожежа знищила близько тисячі га лісу.

Жертвами лісової пожежі в Індії стали дев'ять осіб

З вогнем борються понад 500 пожежників. Команди працювали навіть вночі, щоб вогонь не встиг дістатися житлових будинків, йдеться в сюжеті ТСН.

Боротьбу з вогнем ускладнюють погодні умови - посуха і сильний вітер швидкістю 70 кілометрів на годину.

Нагадаємо, в іранських провінціях Гілян і Мазендеран 24 березня спалахнули сильні лісові пожежі.

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