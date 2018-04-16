В Австралії пожежа знищила близько тисячі га лісу
З вогнем борються понад 500 пожежників.
Поряд з австралійським Сіднеєм пожежа знищила близько тисячі га лісу.
Жертвами лісової пожежі в Індії стали дев'ять осіб
З вогнем борються понад 500 пожежників. Команди працювали навіть вночі, щоб вогонь не встиг дістатися житлових будинків, йдеться в сюжеті ТСН.
Боротьбу з вогнем ускладнюють погодні умови - посуха і сильний вітер швидкістю 70 кілометрів на годину.
Близько тисячі гектарів лісів вигоріли поблизу австралійського Сіднея
Нагадаємо, в іранських провінціях Гілян і Мазендеран 24 березня спалахнули сильні лісові пожежі.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+15°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+12°... +4°
-
Житомир+15°... +7°
-
Запоріжжя+14°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +5°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+16°... +6°
-
Луганськ+11°... +4°
-
Луцьк+17°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+18°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+15°... +7°
-
Рівне+16°... +6°
-
Сімферополь+15°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +6°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+17°... +6°
-
Хмельницький+15°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+16°... +7°
Віргінія, США
+ 16 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +16 °
Вологість: 47 %
Тиск: 769 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Фаза місяця:
Стрічка новин