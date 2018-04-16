В Україні завтра збережеться тепла і суха погода (відеопрогноз)
На заході до +25°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 17 квітня в Україні без опадів, на заході до +25°.
Погода на тиждень: до України прийде похолодання з дощами (карта)
На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +24°.
На заході України практично без опадів. Температура до +25°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура до +23°.
За народним прогнозом, 17 квітня - день Йосипа-співака. Святого Йосипа назвали в народі співаком через те, що з цього дня починає звучати голос цвіркуна і вперше подає голос журавель.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 17 квітня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+15°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +5°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+16°... +6°
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Сімферополь+15°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+16°... +6°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+17°... +6°
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Хмельницький+15°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+16°... +7°
Віргінія, США
+ 16 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +16 °
Вологість: 47 %
Тиск: 769 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
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