В Україні завтра збережеться тепла і суха погода (відеопрогноз)

16:30, 16 квітня 2018
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На заході до +25°.

Завтра в Україні без опадів / фото УНІАН
Завтра в Україні без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 квітня в Україні без опадів, на заході до +25°.

Погода на тиждень: до України прийде похолодання з дощами (карта)

На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +24°.

На заході України практично без опадів. Температура до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура до +23°.

За народним прогнозом, 17 квітня - день Йосипа-співака. Святого Йосипа назвали в народі співаком через те, що з цього дня починає звучати голос цвіркуна і вперше подає голос журавель.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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