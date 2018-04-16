Завтра у Києві без опадів, температура до +21°
У столиці завтра буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 квітня, в Києві без опадів, температура до +21°.
Погода на тиждень: до України прийде похолодання з дощами (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 4,1 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:03, а зайде о 19:53.
Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Україні без опадів, на заході до +25°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+15°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +5°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+16°... +6°
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Сімферополь+15°... +4°
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