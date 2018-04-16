Завтра у Києві без опадів, температура до +21°

17:00, 16 квітня 2018
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У столиці завтра буде сонячно.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 квітня, в Києві без опадів, температура до +21°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +21°, ввечері - до +18°. Вітер мінливий, до 4,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:03, а зайде о 19:53.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Україні без опадів, на заході до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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