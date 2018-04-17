В Україні сьогодні без опадів, у західних областях до +25° (карта)

По всій Україні очікується тепла погода.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 17 квітня в Україні без опадів, на заході до +25°.

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На сході без опадів, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +24°.

На заході України практично без опадів. Температура до +25°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +22°. У центрі без опадів, температура до +23°.

Прогноз на 17 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 квітня - день Йосипа-співака. Святого Йосипа назвали в народі співаком через те, що з цього дня починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель.

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