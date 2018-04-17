Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5

09:44, 17 квітня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 17 квітня, в Іраку стався землетрус магнітудою 5,5.

У центральній Італії стався землетрус

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 265 км від населеного пункту Амахаї. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, чотири людини отримали травми в результаті землетрусу магнітудою 6,1, якиц стався в японській префектурі Сімане.

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