Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека очікується 17-20 квітня.

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Протягом 17-20 квітня в Україні очікується пожежна небезпека.

Про це попереджає ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, протягом 17-20 квітня у західних, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській областях, 18-20 квітня в Україні переважатиме надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки.

17 квітня у східних, південних (крім Миколаївської), Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській областях високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

У Київській області 17-20 квітня очікується надзвичайний рівень (5 класу) пожежної небезпеки. 17 квітня у східних районах області місцями високий рівень (4 класу) пожежної небезпеки.

Нагадаємо, 17 квітня в Україні без опадів, на заході до +25°.