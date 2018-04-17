Гаваї страждають від повені (відео)

11:54, 17 квітня 2018
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За добу випало 68 сантиметрів дощу.

Наслідки повені на Гаваях / twitter.com/DOTHawaii
Наслідки повені на Гаваях / twitter.com/DOTHawaii

Гавайські острови страждають від масштабної повені, за добу там випало 68 сантиметрів дощу.

Сильна злива накрила бразильське місто Сан-Паулу, троє людей загинули

Зливи буквально перетворили дороги на річки, йдеться в сюжеті ТСН.

За даними місцевих ЗМІ, більше 150 людей, які застрягли в затоплених районах, довелося евакуювати вертольотом. Ще більше сотні місцевих забирали на човнах і автобусах.

Нагадаємо, не менше семи осіб загинули, ще троє отримали поранення в результаті сходження зсуву на півночі Пакистану.

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