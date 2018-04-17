Атмосферний фронт принесе до України похолодання - синоптик

18 квітня в Україні також очікуються дощі та сильний вітер.

Завтра в Україні похолодає / фото УНІАН

Завтра, 18 квітня, в Україні очікується похолодання.

Про це у Facabook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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"18 квітня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, за яким пошириться прохолодніше повітря.

У денні години температура повітря знизиться до +12...+18 градусів. На півдні та південному сході ще буде +20 і за +20 градусів", - пише вона.

За інформацією Діденко, завтра майже по всій Україні пройдуть дощі та посилиться вітер.

Нагадаємо, 17 квітня в Україні без опадів, на заході до +25°.