У Тернопільській області зацвіли магнолії (відео)
Вперше за останні п'ять років в Кременецькому ботанічному саду магнолії настільки масово вкрилися квітами.
У Кременецькому ботанічному саду (Тернопільська область) зацвіли магнолії.
У Львівській області зацвіли крокуси (фоторепортаж)
Вперше за останні п'ять років ці дерева так масово вкрилися квітами, йдеться в сюжеті ТСН.
Найбільш буйне цвітіння у 30-річної магнолії Кобус, а найкрасивіші квіти у магнолії оголеної: вони в процесі цвітіння з чашечки перетворюються на блюдце.
Зазначається, що таке буйне цвітіння дерев викликало справжнє паломництво любителів селфи та квіткового аромату.
На Тернопільщині рясно зацвіли магнолії
Нагадаємо, в урочищі "Чорний ліс" на території Великомостівського лісництва ДП "Жовківське лісове господарство" (Львівська область) в розпалі цвітіння крокусів (шафрану).
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+15°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+12°... +4°
-
Житомир+15°... +7°
-
Запоріжжя+14°... +6°
-
Івано-Франківськ+16°... +5°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+16°... +6°
-
Луганськ+11°... +4°
-
Луцьк+17°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+18°... +7°
-
Одеса+19°... +7°
-
Полтава+15°... +7°
-
Рівне+16°... +6°
-
Сімферополь+15°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+16°... +6°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+17°... +6°
-
Хмельницький+15°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+16°... +7°
Віргінія, США
+ 16 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +16 °
Вологість: 47 %
Тиск: 769 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Фаза місяця:
Стрічка новин