У Тернопільській області зацвіли магнолії (відео)

15:14, 17 квітня 2018
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Вперше за останні п'ять років в Кременецькому ботанічному саду магнолії настільки масово вкрилися квітами.

Цвітіння магнолії в Тернопільській області / ТСН
Цвітіння магнолії в Тернопільській області / ТСН

У Кременецькому ботанічному саду (Тернопільська область) зацвіли магнолії.

У Львівській області зацвіли крокуси (фоторепортаж)

Вперше за останні п'ять років ці дерева так масово вкрилися квітами, йдеться в сюжеті ТСН.

Найбільш буйне цвітіння у 30-річної магнолії Кобус, а найкрасивіші квіти у магнолії оголеної: вони в процесі цвітіння з чашечки перетворюються на блюдце.

Зазначається, що таке буйне цвітіння дерев викликало справжнє паломництво любителів селфи та квіткового аромату.

Нагадаємо, в урочищі "Чорний ліс" на території Великомостівського лісництва ДП "Жовківське лісове господарство" (Львівська область) в розпалі цвітіння крокусів (шафрану).

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