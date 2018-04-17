Завтра в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +25° (відеопрогноз)
Дощі очікуються на сході і в центрі країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 18 квітня, в Україні без опадів, на півдні до +25°.
В Україні сьогодні без опадів, у західних областях до +25° (карта)
На сході пройдуть дощі, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +25°.
На заході України без опадів. Температура до +20°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +18°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +19°.
За народним прогнозом, 18 квітня - Федула і Агафопода мучеників. Прийшов Федул - тепляк подув. Якщо негода, то кажуть: "Федул губи надув".
Прогноз погоди в Україні на середу, 18 квітня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+15°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+12°... +4°
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Житомир+15°... +7°
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Запоріжжя+14°... +6°
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Івано-Франківськ+16°... +5°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+16°... +6°
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Луганськ+11°... +4°
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Луцьк+17°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+18°... +7°
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Одеса+19°... +7°
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Полтава+15°... +7°
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Рівне+16°... +6°
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