"Можливі заморозки": синоптик передбачив похолодання в Україні
Згідно з народним календарем, літо розпочинається з 22 травня.
Народний синоптик розповів, що в Україні незабаром можливе похолодання. Крім того, виходячи з народних прикмет, поточний рік має бути "мокрим".
"У найближчі дні вночі все ще можливі заморозки", - повідомив етнолог, дослідник народної метеорології Олександр Васянович, передає "Обозреватель".
Він розповів про те, що народні прогнози на весну і літо не прив'язуються до Великодня або Радониці, оскільки ці дати не фіксовані. У той же час він назвав кілька народних прикмет на підставі "фенологічних спостережень" - спостережень за природою.
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Так, за словами етнолога, навесні слід спостерігати, які дерева починають розвиватися раніше – береза або вільха. "Якщо раніше береза, то рік буде сухим, якщо вільха – мокрим", - пояснив він.
"Я бачу, що в цьому році береза розвивається раніше, ніж вільха, тому, ймовірно, буде не мокрим", - зауважив Васянович.
Він також назвав ще одну народну прикмету: як тільки калина починає цвісти, морозів вже не буде. "Калина поки не цвіте, це означає, що можуть бути нічні заморозки. Ми знаємо, що зазвичай морози бувають і коли цвітуть сади. Тому, схоже, ми вступаємо в період, коли можна очікувати похолодань", - попередив етнолог.
За його словами, в якійсь мірі народний прогноз погоди можна побудувати і на основі спостережень за перелітними птахами. "Якщо вони летять високо, то буде тепло, а якщо низько – холодно. Хоча, це можна пояснити і з суто наукової точки зору: якщо у верхніх шарах атмосфери холодно, птахи просто опускаються нижче", - зауважив Васянович.
Він також додав: згідно з народним календарем, "літо розпочинається з Миколи, з 22 травня".
Як повідомляв УНІАН, 18 квітня, в Україні очікується похолодання.
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