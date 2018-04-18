В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +25° (карта)

Дощі пройдуть на сході і в центрі країни.

Сьогодні місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, в середу, 18 квітня, в Україні без опадів, на півдні до +25°.

На сході пройдуть дощі, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +25°.

На заході України без опадів. Температура до +20°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +18°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +19°.

Прогноз на 18 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 квітня - Федула і Агафопода мучеників. Прийшов Федул - тепляк подув. Якщо негода, то кажуть: "Федул губи надув".

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