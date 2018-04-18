Сьогодні в Києві без опадів, температура до +18°

08:30, 18 квітня 2018
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У столиці сьогодні буде сонячно.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 квітня в Києві без опадів, температура до +18°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +14°. Вітер західний та північно-західний, до 7,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:01, а зайде в 19:55.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 квітня, в Україні без опадів, на півдні до +25°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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